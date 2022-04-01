Yangında iş yeri zarar gören esnafa kamu kurumları ve STK'lar destek oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yangında iş yeri zarar gören esnafa kamu kurumları ve STK'lar destek oldu

01.04.2022 01:42

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kuaför salonu yanan esnaf, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destekleriyle iş yerini yeniledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kuaför salonu yanan esnaf, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destekleriyle iş yerini yeniledi.

İlçe merkezinde 11 Mart'ta çıkan yangında iş yeri zarar gören esnafa, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tatvan Belediyesi, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ile bazı hayırsever esnaf tarafından destek sağlandı.

Yaklaşık 15 gün süren tadilat çalışması sonrası tekrar hizmet vermeye başlayan iş yerini ziyaret eden Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyar Sağnıç, yangın çıktığı ilk günden bu yana esnafı yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Konuyu ilettikleri Kaymakam Tekin Erdemir ve Belediye Başkanı Emin Geylani ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin gereken desteği sağladığını aktaran Sağnıç, "Destekle esnaf kardeşimiz işyerini yeniledi. Zararın bir kısmı destekle bir kısmı da kendi imkanlarıyla giderildi. Yaklaşık 15 gün süren tadilat sonrası iş yeri tekrar hizmete açıldı. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletirken, destek veren herkese teşekkür ederim."

İş yeri yanan Taner İltaş ise yangının olduğu günden bu güne kadar kendilerini yalnız bırakmayan Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyar Sağnıç'a ve tüm kurumlara teşekkür etti.

Yangında iş yeri zarar gören esnafa kamu kurumları ve STK'lar destek oldu
Yangında iş yeri zarar gören esnafa kamu kurumları ve STK'lar destek oldu
Yangında iş yeri zarar gören esnafa kamu kurumları ve STK'lar destek oldu

YORUMLAR
500
Yangında iş yeri zarar gören esnafa kamu kurumları ve STK'lar destek oldu Yangında iş yeri zarar gören esnafa kamu kurumları ve STK'lar destek oldu Tatvan'da masa tenisi turnuvası düzenlendi Tatvan'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

Hisarcık, Tatvan, Esnaf, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangında iş yeri zarar gören esnafa kamu kurumları ve STK'lar destek oldu - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı
00:58 Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
00:50 Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Seda Sayan ve müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında konuştu
00:25 Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam geldi
00:24 Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya!
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 02:02:23. #1.13#
SON DAKİKA: Yangında iş yeri zarar gören esnafa kamu kurumları ve STK'lar destek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement