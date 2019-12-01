Son Dakika Haberleri: Yangında işletmesi hasar gören kadın gözyaşlarına hakim olamadı
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Yangında işletmesi hasar gören kadın gözyaşlarına hakim olamadı

6 saat önce

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan bir binada çıkan yangın sonucu işletmesi maddi hasar gören genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangında işletmesi hasar gören kadın gözyaşlarına hakim olamadı, System.String[]

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan bir binada çıkan yangın sonucu işletmesi maddi hasar gören genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı.


Alınan bilgiye göre, Odunpazarı Bölgesinde yiyecek üstüne hizmet veren bir işletmenin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sonrasında yayılan dumanlar bölgeye hakim oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıktığı bölgenin yanındaki büfede de maddi hasar görülürken, büfe sahibi kadın ise işletmesindeki hasarı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kadın yakınları tarafından teselli edilirken yangının tamamen söndürülmesi sonrasında rahat bir nefes alındı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:25 Kaynak: İHA
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