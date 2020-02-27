Yangında kalbi duran köpek 'eva' kalp masajıyla hayata döndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangında kalbi duran köpek 'eva' kalp masajıyla hayata döndürüldü - Son Dakika

Yangında kalbi duran köpek 'eva' kalp masajıyla hayata döndürüldü

6 saat önce

Yangında kalbi duran köpek 'Eva' kalp masajıyla hayata döndürüldüANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangında kalbi duran köpek 'Eva' kalp masajıyla hayata döndürüldü

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Dairede mahsur kalarak fenalaşan doberman cinsi köpek Eva da dakikalarca kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

Yenimahalle ilçesi Emekevler 92 Sitesi'nde bulunan bir dairede saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Salonda başlayan yangın, kısa sürede evi sardı. Yangını fark eden apartman sakinleri, binayı boşaltıp itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye erleri ise yanan dairede mahsur kalan 1 kedi ve doberman cinsi 1 köpeği de kurtardı. Kalbinin durduğu anlaşılan köpek Eva'ya önce vatandaşlar sonra da sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Birkaç dakikalık masajın ardından nabzı geri getirilen Eva, veteriner kliniğine kaldırıldı. Yangından sağlıklı şekilde çıkan kedi de kontrol amaçlı veterilere götürüldü. İtfaiyenin 1 saatlik söndürme ve soğutma çalışmasının ardından apartman sakinleri evlerine döndü.

Yangında kalbi duran köpek 'eva' kalp masajıyla hayata döndürüldü

Yenimahalle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:57 Kaynak: DHA
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