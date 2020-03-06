Yangında kediler telef olmadan kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangında kediler telef olmadan kurtuldu - Son Dakika

Yangında kediler telef olmadan kurtuldu

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde yangın çıktı.

Yangında kediler telef olmadan kurtuldu, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde yangın çıktı. Salon bölümü kullanılamaz hale geldi.


Yangın saat 19.00 sıralarında Ege Mahallesi Mehmet Sabri Bilici sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebebi henüz belli olmayan bir sebepten dolayı evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Yangın yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde bulunan kedilerde telef olmadan kurtuldu. Yangında can kaybı yaşanmazken salon kısmı kullanılamaz hale geldi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
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