Son Dakika Haberleri: Yangında Kışlık Yakacakları Kül Olan Yaşlı Kadın Gözyaşlarına Boğuldu

Yangında Kışlık Yakacakları Kül Olan Yaşlı Kadın Gözyaşlarına Boğuldu

40 dakika önce

Yangında kışlık yakacakları kül olan yaşlı kadın gözyaşlarına boğulduDÜZCE - Düzce'de bir evin odunluğunda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda eve sıçramadan söndürüldü.

Yangında kışlık yakacakları kül olan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

DÜZCE - Düzce'de bir evin odunluğunda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda eve sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında tüm kışlık yakacakları küle dönen ev sahibi yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu. Düzce'nin Karaca Mahallesi 1303. sokakta yangın meydana geldi. Alınan bilgilere göre Zürriyet Otlu'ya ait evin yanında bulunan odunlukta henüz belli olmayan bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonucunda odunlukta başlayan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangında tüm kışlık yakacaklarının kül olduğu gören ev sahibi Zürriyet Oldu adlı yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı kadını komşuları teselli etmeye çalıştı. Yaşlı kadın gözyaşları ile yangını anlattı
Yangını kendisinin söndürmeye çalıştığını ancak başaramadığını belirten Zürriyet Otlu, "Yangını kendim söndürmeye çalıştım beceremedim. Allah razı olsun komşularım itfaiyeye haber verdiler. Neden kaynaklandığını bilmiyorum. Onlarda önemli değil" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

Düzce, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Komşusuna Öfkelenen Romanyalı Kadın, Satır ve Bıçakla Evlerinin Kapısına Dayandı Boynundan Çıkardığı Şalı Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü

Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı Son Dakika! Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:22:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangında Kışlık Yakacakları Kül Olan Yaşlı Kadın Gözyaşlarına Boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]