Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi

04.03.2021 18:17

Son dakika haberine göre Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi Evinde çıkan yangından komşuları sayesinde haberdar olan genç kız büyük korku yaşadı Kısa sürede alev topuna dönen ev kullanılamaz hale geldi Antalya'da evinde çıkan yangından habersiz olan genç kızı komşuları kurtardı.

Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi

Evinde çıkan yangından komşuları sayesinde haberdar olan genç kız büyük korku yaşadı

Kısa sürede alev topuna dönen ev kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'da evinde çıkan yangından habersiz olan genç kızı komşuları kurtardı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken büyük korku yaşayan genç kız yakınlarına sarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 16. 00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesindeki iki katlı bir binanın son katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yanan yerin altında etrafı ahşap kaplama ile kaplı iş yeri bulunan Bekir Yılmaz, yangının büyümemesi için yangın tüplerini alıp hemen yukarı çıktı. Bu sırada salonda televizyon izleyen ve yangından haberi olmayan Melisa Derin, Bekir Yılmaz'ın kapı ziline ıslarla basması üzerine dışarı çıktı. Yatak odasında başlayan yangın kısa sürede evin tamamını sardı. Yılmaz, genç kızı dışarı çıkarırken yangın tüpleri ile yangına müdahale etti. Yılmaz, kullandığı iki yangın tüpüyle yangının daha fazla büyümesini engelledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye merdiven açarak yangına müdahale etti. Yangın alt kattaki ve zemindeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, kapı önüne sadece Melisa Derin'in sınavlara hazırlandığı kitaplar çıkarılabildi. Büyük korku yaşayan Melisa Derin'ini ağabeyi ve öğretmenleri sakinleştirdi.

Öte yandan yangın vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Evin camlarının patlayarak alevlere teslim olduğu ve vatandaşların korkulu anları kameralarca kaydedildi.

"Genç kızı dışarı çıkardı"

Yangına ilk müdahaleyi yapıp genç kızı dışarı çıkaran Bekir Yılmaz, " İş yerimde oturuyordum. İlk önce bir patlama sesi geldi. Dışarı ve yana baktım, yukarının yandığını söylediler. Yangın tüpü ile yukarı çıkıp yanan yere müdahale ettik. İlk önce odayı söndürdük. Bir genç kızımız vardı onu dışarı çıkardık. Sonra ikinci bir patlama oldu ve ardından alevler daha da yükseldi. Kızımızın yangından haberi yoktu, odası kapalıydı. İçeride dumandan mahsur kalabilirdi" dedi.

"Kardeşimin sağlık durumu iyi"

Hem sevinç hem üzüntü yaşayan Melisa Derin'in ağabeyi öğretmen Altan Derin, " Sanırım kardeşim salonda televizyon izliyormuş. Yangın yatak odasından çıkıyor.Kardeşim farketmemiş. Baya kötü durum. Bir ses duymuş ama çatıda birilerinin olduğunu zannetmiş. Komşularımız çıkartmış evden. Çok şükür kardeşimin sağlık durumu iyi"diye konuştu.

Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi
Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi
Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi
Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi
Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi
Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi
Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi
Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi
Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi
Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi
Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi
Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi
Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi
Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi
Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi

Muratpaşa, 112 Acil, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Antalya'da yangında alt kat komşunun duyarlılığı faciayı önledi - Son Dakika


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