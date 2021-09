Yangında kovanları zarar gören 23 arıcıya ücretsiz 350 arı kovanı dağıtıldı - Son Dakika

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güzelbağ, Bayır, Ümitli ve Dereköy Mahallelerinde etkili olan yangın afetinde kovanları zarar gören 23 arıcıya ücretsiz 350 arı kovanı dağıttı.

Alanya Belediyesi, Ağustos ayı içerisinde yangın afetinin yaşandığı Güzelbağ, Bayır, Ümitli ve Dereköy Mahallelerinde arı kovanlarını kaybeden 23 arıcıya ücretsiz arı kovanı dağıttı. Güzelbağ Mahallesi meydanında düzenlenen ve toplamda 350 adet arı kovanının dağıtımının yapıldığı programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Antalya Arıcılar Birliği (AAB) Başkanı Yücel Turan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

"HER ZAMAN ÜRETİCİNİN YANINDA"

Başkan Yücel'in Alanyalı arıcılar için her zaman bir projesi olduğunu belirten AAB Başkanı Yücel Turan, "Başkanımız sağ olsun her zaman yanımızda. Ben bile Antalya Birlik Başkanı olarak kara kara 'Ne yapacağım, nasıl yapacağım' diye düşünürken, Başkanımız telefon açıp, 'Ben Alanya bölgesinde bütün kovanların yenisini en iyi şekilde yaptırıyorum, en iyi şekilde de dağıtımını yapacağız, rahat ol' dedi. Allah kendisinden razı olsun. Her zaman üreticinin yanında, biz de onun yanındayız" dedi.

"AMACIMIZ YEREL KALKINMAYI SAĞLAMAK"

Alanya Belediyesi olarak hayata geçirdikleri her proje ve faaliyetin merkezinde Sosyal Belediyecilik misyonunun olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yürütülen faaliyetin Yerel Kalkınma Projesi içerisinde yer aldığını söyledi. Başkan Yücel, "Geçtiğimiz Mayıs ayında hem üreticilerimizi desteklemek, hem de doğal yaşamı korumak amacıyla Yerel Kalkınma Projemizi hayata geçirmiştik. Arıcılar Birliği ile geliştirdiğimiz proje kapsamında birliğe kayıtlı 400 arıcımıza 500 bin TL'lik toplam 2 bin kovan dağıtmıştık" dedi.

"DOĞAL YAŞAMA DESTEK VERİYORUZ"

"Bugün de Güzelbağ, Bayır, Ümitli ve Dereköy Mahallelerimizde yangınlardan etkilenen arı üreticilerimize kovan dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz" diyen Başkan Yücel, "Hem ekolojik dengenin bozulmaması hem de arıcılık faaliyetlerinin ve üretimin devam etmesi için arı üreticilerimize kovan desteği veriyoruz. Bugün hep birlikte 350 adet arı kovanının dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu desteğimiz sadece arıcılarımıza değil, aynı zamanda çiftçilerimize, sebze ve meyve üreticilerimize ve doğal yaşama da bir destektir" ifadelerini kullandı.

"İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE BURADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yangının başladığı ilk günden bu yana Alanya Belediyesinin tüm birimleri, araç ve personelleri ile mücadele verdiğini ve afet bölgesinde vatandaşların yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Yücel, "Tüm zararlar karşılanıncaya ve vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilinceye kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaraları birlikte saracağız. Sosyal Belediyecilik anlayışımızla, muhtarlarımızla, üreticilerimizle, esnaflarımızla toplumun her kesimi ile işbirliği ve uyum içinde çalışıyoruz. Bundan sonra da yeni projelerle üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"350 ADET KOVAN SAHİPLERİNE DAĞITILDI"

Konuşmaların ardından Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan 350 adet arı kovanı, arı üreticilerine ücretsiz bir şekilde dağıtıldı. Başkan Yücel, arıcılarla da sohbet ederek her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Çözüm Masası ekipleri de bölgede yaşayan vatandaşların soru, sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

(İHA)