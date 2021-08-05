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Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi - Son Dakika

Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi

05.08.2021 13:54

Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi -İşitme engelli adam küle dönen evde Kur'an-ı Kerimlerini sağlam bulunca gözlerine inanamadı Manavgat'tın büyük bir bölümünde etkisini gösteren orman yangınları, bazı yerleşim yerlerini de etkiledi.

Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi

-İşitme engelli adam küle dönen evde Kur'an-ı Kerimlerini sağlam bulunca gözlerine inanamadı

ANTALYA - Manavgat'tın büyük bir bölümünde etkisini gösteren orman yangınları, bazı yerleşim yerlerini de etkiledi. Yangından etkilenen bölgelerden olan Aşağıışıklar Mahallesinde yaşanan olay ise tüyleri diken diken etti. İşitme engelli olan ve cihazla iletişim kurabilen Ramazan Aydın'a ait olan 2 katlı müstakil ev yanarak tamamen küle döndü. Yangında küle dönen evde bulunan Kur'an-ı Kerimlere ise hiçbir şey olmadı. Söndürme çalışmaları sonrası evine giren Aydın, yanmamasını temenni ettiği Kur'an-ı Kerimleri görünce şoke oldu. Konuyla ilgili konuşan Ramazan Aydın, "Evi geziyordum, İnşallah Kur'an-ı Kerimler yanmamıştır dedim. Bir baktım gerçekten yanmamış. Bir tanesi bile yanmamış" dedi.

Manavgat'ta 28 Temmuz Çarşamba günü, Aşağışıklar Mahallesi'nde bulunan evinden Çolaklı Mahallesi'nde olan yangına su taşımak için giden işitme engelli Ramazan Aydın, Çolaklı'da çıkan yangına su götürdükten sonra evine geri döndü. Bir süre sonra koku ve seslere uyanan Aydın, yangının mahallesine doğru geldiğini anladı. Aydın, ailesi ile birlikte bahçedeki hayvanlarını bir araca yükleyip güvenli bölgeye gitti. Talihsiz adam, bir süre sonra evinin olduğu bölgeye gelince itfaiye ekiplerini gördü. Yangından, Aydın'ında evi etkilenmişti. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alsada Aydın'ın evi küle döndü. Soğutma çalışmaları sonrası evine giren Ramazan Aydın, hayatının şokunu yaşadı. Tamamen küle dönen evde yanmayan tek şey içerideki odada bulunan Kur'an-ı Kerimlerdi.

"İnşallah Kur'an-ı Kerimler yanmamıştır"

Yanan evini görünce tek temennisinin Kur'an-ı Kerimlerin yanmamış olması olduğunu söyleyen İşitme engelli afetzede Ramazan Aydın, "Çarşamba akşamı arkadaşımla birlikte Çolaklı'daki yangına su götürmek için gittik. 12 gibi eve döndük. Yattıktan sonra koku gelmeye başladı. Saat 2 gibi babam beni aradı. Yangın var dediler. Baktık buraya doğru geliyor yangın bahçenin arkasında 300'e yakın tavuk ve keçilerimiz vardı onları bir arabaya bindirdik ve bölgeden uzaklaştık. Canımızı zor kurtardık. Daha sonra evimin olduğu yere geldik. İtfaiye araçlarını gördüm. Evim yanıyordu. Söndürdüler, zor girdim eve baktım hiçbir şey kalmamış. Her şey yanmış. Evi geziyordum, İnşallah Kur'an-ı Kerimler yanmamıştır dedim. Bir baktım gerçekten yanmamış. Bir tanesi bile yanmamış. Evimin içerisinde hiçbir şeyim kalmadı, kül oldu. Bir tek Kur'anlar yanmadı" ifadelerini kullandı.

Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi
Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi
Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi
Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi

Orman Yangınları, Manavgat, Engelli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi - Son Dakika


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