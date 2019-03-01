Son Dakika Haberleri: Yangında Küle Dönen Evinde Sağlam Eşya Aradı

Yangında Küle Dönen Evinde Sağlam Eşya Aradı

16 dakika önce

Hakkari'de, altı kişilik ailenin yaşadığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangında Küle Dönen Evinde Sağlam Eşya Aradı, System.String[]
Hakkari'de, altı kişilik ailenin yaşadığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Evin kızı Perişan Dalga (16), küle dönen eşyalar arasında sağlam olanları bulmaya çalıştı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Halife Derviş Mahallesi'ndeki binanın 3'üncü katında Faruk Dalga'nın eşi ve 4 çocuğu birlikte yaşadığı dairede meydana geldi. Soba bacasından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede büyüdü. Aile üyeleri dışarı kaçarken, komşular itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü. Yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken, büyük üzüntü yaşayan Perişan Dalga, küle dönen eşyalara arasında sağlam olanları bulmaya çalıştı. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:20 Kaynak: DHA

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