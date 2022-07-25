Yangında kulübesinde mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı - Son Dakika
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Yangında kulübesinde mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı

25.07.2022 11:28
Yangında kulübesinde mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı

İZMİR'in Buca ilçesinde 10 gün önce çıkan hurda araç yangınında, alevlerin sıçradığı kulübede bağlı olan köpeği, itfaiyeye destek veren belediyenin temizlik işçisi Basri Vardal kurtardı.

İZMİR'in Buca ilçesinde 10 gün önce çıkan hurda araç yangınında, alevlerin sıçradığı kulübede bağlı olan köpeği, itfaiyeye destek veren belediyenin temizlik işçisi Basri Vardal kurtardı. Vardal'ın canını tehlikeye atıp alevlerin arasına dalarak köpeği kurtardığı anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

Buca 6'ncı Oto Sanayi Sitesi'nde, 15 Temmuz'da, hurda otomobillerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, çevredeki işletme ve köpek kulübesine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde çalışan işçiler de söndürme çalışmalarında ekiplere destek verdi. Çalışmalar sırasında yanan kulübede bağlı bir köpek olduğu belirlendi. Belediye temizlik işçisi Basri Vardal, canını tehlikeye atıp alevlerin arasına dalarak çıkardığı köpeği yanmaktan son anda kurtardı. Köpek kendisini kurtaran Vardal'ın peşinden ayrılmadı. O anlar diğer işçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

'KÖPEK, 'KURTARIN' DER GİBİ ACI ACI SESLER ÇIKARIYORDU'Basri Vardal, yaşanan anlatarak, "İş yerime yakın bir noktada olan 6'ncı Sanayi Sitesi tarafında yangın olduğunu fark edip, arkadaşlarımla söndürmek için yardıma koştuk. Müdahale esnasında alevler büyüdü. Alevler oradaki bir köpek kulübesine de sıçradı. Kulübe yanmaya başlayınca köpek sesi gelmeye başladı. Bunun üzerine hortumu isteyip, alevlerin kulübeyi sarmaması için çaba gösterdim. Hortumla su sıkmam yeterli gelmedi. Alevler köpeğe yarım metre kadar yaklaşmıştı. Köpek, adeta 'kurtarın' der gibi acı acı sesler çıkarıyordu. Kulübeye iyice yaklaşıp, içeri daldım. Hayvan üzerime hamle yapıp, kendisini kurtarmam için adeta yalvarıyordu. Allah'a şükür ikimize de zarar gelmeden tasmasından kurtarıp, dışarı çıkardım. Tasmasından kurtulunca üzerime atladı. Birlikte alevlerin bulunduğu bölgeden uzaklaştık" dedi.

Buca Belediyesi veteriner hekimlerinin sağlık kontrolünde durumu iyi olduğu belirlenen köpek, sahibine teslim edildi.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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