Son Dakika Haberleri: Yangında kurtarılan güvercinine öpüp sarıldı
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Yangında kurtarılan güvercinine öpüp sarıldı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kadın, güvercinlerinin yangında kafesten kurtarılmasının sevincini yaşadı.

Yangında kurtarılan güvercinine öpüp sarıldı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kadın, güvercinlerinin yangında kafesten kurtarılmasının sevincini yaşadı.

Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde bir arsada at bakılan baraka ve yanındaki güvercin kafesinde, çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı.

Vatandaşlar, kafesin kapısını açarak güvercinleri kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu baraka kullanılamaz hale geldi, kafesteki bir güvercin yavrusu telef oldu.

Bu arada bir kadın, yangında kafesten son anda kurtarılan güvercinlerine sarılarak öptü.

Kadın, güvercinlerinin kurtarılmasının sevincini yaşadı.

Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:24 Kaynak: AA
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