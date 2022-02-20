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Yangında mağdur olan aileye Kızılay yalnız bırakmadı - Son Dakika

Yangında mağdur olan aileye Kızılay yalnız bırakmadı

20.02.2022 09:11
Yangında mağdur olan aileye Kızılay yalnız bırakmadı

Düzce'de akşam saatlerinde çıkan yangında 2 katlı ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Düzce'de akşam saatlerinde çıkan yangında 2 katlı ev ve ahır kullanılmaz hale geldi. Yangının hemen sonrasında Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, mağdur aileyi ziyaret ederek acil ihtiyaçlarını karşıladı.

Düzce Merkeze bağlı Yeni Karaköy Köyü'nde Ahmet M.'ye ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin çatısında başlayan yangın, kısa sürede bütün evi sardı. Angına Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ancak evin ahşap oluşu nedeniyle yangın büyüyerek, bitişiğinde bulunan ahıra da sıçradı. Yangında 2 katlı ev ve ahır tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kızılay Düzce Şubesi aileyi yalnız bırakmadı

Yangının hemen sonrasında Kızılay Düzce Başkanı Halil Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet M. ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kızılay ayrıca aileye öncelikli yardım olarak yatak, giyim, gıda kolisi, battaniye, mutfak seti, değerli bağışçılarımızın kurban etleri desteklerini vererek acil ihtiyaçlarını karşıladılar. - DÜZCE

Yangında mağdur olan aileye Kızılay yalnız bırakmadı
Yangında mağdur olan aileye Kızılay yalnız bırakmadı
Yangında mağdur olan aileye Kızılay yalnız bırakmadı
Yangında mağdur olan aileye Kızılay yalnız bırakmadı

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Kızılay, Yangın, Düzce, Ahır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında mağdur olan aileye Kızılay yalnız bırakmadı - Son Dakika


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