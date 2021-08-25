Yangında mağdur olan üretici ve yetiştiricilerin yaraları sarılıyor! Havuzdan 9,5 milyon lira hasar ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangınlardan etkili olduğu 10 ilde mağdur olan üretici ve yetiştiricilere Tarım Sigortaları Havuzu'ndan 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildiğini açıklayarak, "1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya üzerinden yangından zarar gören üreticilere yönelik açıklamalarda bulundu. Twitter'dan paylaşım yapan Pakdemirli, afet bölgesindeki üreticilerin yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini bildirdi. 9,5 MİLYON LİRA HESAPLARA YATTI Bakan Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." bilgisini verdi. Pakdemirli'nin paylaşımı şöyle:

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