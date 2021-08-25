Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya üzerinden yangından zarar gören üreticilere yönelik açıklamalarda bulundu. Twitter'dan paylaşım yapan Pakdemirli, afet bölgesindeki üreticilerin yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini bildirdi.
Bakan Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.
Pakdemirli'nin paylaşımı şöyle:
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yangında mağdur olan üretici ve yetiştiricilerin yaraları sarılıyor! Havuzdan 9,5 milyon lira hasar ödemesi yapıldı - Son Dakika Ekonomi