Yangında mağdur olanları ücretsiz tıraş yapıyor - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınında iş yeri yanan berber Erol Ganici, vatandaşlara yardım amaçlı ücretsiz tıraş yapıyor.

Ganici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çamlarca Mahallesi'nde 10 yıldır berberlik yaptığını belirtti.

Yangında kendi dükkanının da yandığını, hiçbir şey kurtaramadığını ifade eden Ganici, yanan dükkanın önüne getirdiği masa ve sandalyede vatandaşları ücretsiz tıraş ettiğini kaydetti.

Tıraş olan vatandaşlar, Ganici'nin davranışından çok memnun olduklarını belirterek, teşekkür ettiler.