Yangında mahsur kalan 1'i bebek 3 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de 4 katlı binan bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, binada mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Bilgiç Sokak'ta dört katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla üst katlarda mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1 çocuk 3 kişi ambulansa alınarak tedavi edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.