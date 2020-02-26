Yangında mahsur kalan 1'i bebek 3 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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Yangında mahsur kalan 1'i bebek 3 kişiyi itfaiye kurtardı
6 saat önce
Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHAÇekmeköy'de 4 katlı binan bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, binada mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:42 Kaynak: DHA
Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHA
Çekmeköy'de 4 katlı binan bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, binada mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Bilgiç Sokak'ta dört katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla üst katlarda mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1 çocuk 3 kişi ambulansa alınarak tedavi edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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