Yangında mahsur kalan 1'i bebek 3 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangında mahsur kalan 1'i bebek 3 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yangında mahsur kalan 1'i bebek 3 kişiyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHAÇekmeköy'de 4 katlı binan bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, binada mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı.

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHA

Çekmeköy'de 4 katlı binan bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, binada mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Bilgiç Sokak'ta dört katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla üst katlarda mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1 çocuk 3 kişi ambulansa alınarak tedavi edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yangında mahsur kalan 1'i bebek 3 kişiyi itfaiye kurtardı

İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:42 Kaynak: DHA
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