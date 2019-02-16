Son Dakika Haberleri: Yangında Mahsur Kalan 102 Yaşındaki Kadını İtfaiye Kurtardı

Yangında Mahsur Kalan 102 Yaşındaki Kadını İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında evinde mahsur kalan Hatice Çay (102), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangında Mahsur Kalan 102 Yaşındaki Kadını İtfaiye Kurtardı, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında evinde mahsur kalan Hatice Çay (102), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Çay'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aşağı Mahalle'de anneannesi Hatice Çay ile yaşayan İbrahim Ünlü'nün evinde, dün saat 18.00 sıralarında, sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Hatice Çay'ın yalnız olduğu sırada başlayan yangın, odadaki minderlerin tutuşmasıyla yayıldı. Alevler kısa sürede bütün odayı sardı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen yaşlı kadını dışarı çıkardı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çay'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Evdeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:14 Kaynak: DHA

Denizli, Hatice Çarpar, Çay, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı Binali Yıldırım Vapur Kullandı, Martılara Simit Attı

Marmara Üniversitesinde Korkutan Yangın! Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 10:17:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangında Mahsur Kalan 102 Yaşındaki Kadını İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]