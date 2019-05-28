Son Dakika Haberleri: Yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

50 dakika önce

BURSA'da bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı, System.String[]
BURSA'da bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Dumandan etkilenen apartman sakini Berra Tuanan Çetin (12) hastaneye kaldırıldı.
İnegöl İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Dilek sokakta bulunan 3 katlı binanın Adnan Eltutan'a ait ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken evde bulunan 3 kişi balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 3 kişiyi, merdivenli itfaiye aracı ile binadan tahliye etti. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını da kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Berra Tuana Çetin (12), sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada yangının çıktığı evin bahçesindeki sancak direğine çekili Türk bayrağı, alevlerden etkilenmezken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:16 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, İtfaiye, Güncel
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