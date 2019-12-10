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Yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:56 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Pınarbaşı Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede ilk belirlemelere göre sobadan sıçrayan ateş nedeniyle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Yangında evde mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, yangın söndürüldü.
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