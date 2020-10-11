Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

11.10.2020 00:30
Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı, System.String[]

DÜZCE'de, 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DÜZCE'de, 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Düzce Uzunmustafa Mahallesi 815 Sokak üzerindeki 3 katlı binanın en üst katında oturan İsmail Atasever'e ait evde bilinmeyen nedenle çıktı. Duman binanın içini kaplayınca evde bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Evin balkonuna çıkan 5 kişi yardım çağrısında bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi mahsur kalanları itfaiye merdiveniyle kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, soruşturma başlatıldı.


Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

İtfaiye, Yangın, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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