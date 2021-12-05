YANGINDA MAHSUR KALAN 6 ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

ANTALYA'da çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 6 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Apartman altında bulunan evcil hayvan dükkanındaki hayvanlar ise itfayenin kapıyı kırmasıyla vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yangında bir kadın dumandan etkilenerek ambulansa alınırken, bir kedi ise dumandan zehirlenerek öldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Bodrum katından duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber yangın bölgesine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina altında bulunan evcil hayvan dükkanının kapsını da kırdı. Çevredekiler içeride bulunan hayvanları güvenli bölgeye tahliye etti.

İTFAİYE EKİPLERİ 6 ÇOCUĞU MERDİVENLE İNDİRDİ

Binaya dolan yoğun dumandan üst katlarda oturan apartman sakinleri de etkilendi. Üst katta oturan ve çocuklarıyla evlerinden çıkamayanların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri yangın merdiveni ile binada bulunan 6'ı çocuğun tahliyesini sağladı. İtfaiye eri, büyük korku yaşayan çocuklara sarılarak güvenli bölgeye gelmelerini sağladığı görüldü. Dumanın tahliye edilmesinin ardından binaya giren ekipler, dumandan etkilenen bir kadını dışarıya çıkardı. Dumandan etkilenen kadına sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak ambulansa aldı.

KUŞLAR KURTARILDI, 1 KEDİ ÖLDÜ

Yangının çıkmasıyla binanın giriş katında bulunan evcil hayvan dükkanında bulunan hayvanlar da dumandan etkilendi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak hayvanların vatandaşlar tarafından dışarıya çıkarılmasını sağladı. Vatandaşlar yoğun dumana rağmen dükkana girerek kuşları ve içeride bulunan hayvanları dışarı çıkardı. Bazı vatandaşlar dumandan etkilenirken, gözlerine su dökerek tekrar hayvanların dışarıya çıkartılmasına yardımcı oldu. Tüm çabalara rağmen 1 kedinin dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi.İtfaiye ekipleri, yaptıkları ilk incelemede yangının bodrum katında yer alan elektrik panosundan çıktığı üzerine duruyor. Araştırma sürdürülüyor.