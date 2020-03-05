Yangında mahsur kalan 6 kişiyi "Gece Kartalları" kurtardı - Son Dakika
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Yangında mahsur kalan 6 kişiyi "Gece Kartalları" kurtardı

47 dakika önce

Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişiyi "Gece Kartalları" ismiyle anılan bekçiler kurtardı.

Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişiyi "Gece Kartalları" ismiyle anılan bekçiler kurtardı.

Keçiören'e bağlı Yükseltepe Mahallesi 1666. Cadde'de bulunan bir gecekonduda saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verirken, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.

Mahsur kalanların çığlıklarını "Gece Kartalları" duydu

Bu sırada bölgede görev yapan ve "Gece Kartalları" ismiyle anılan bekçiler, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Yükselen alevler arasında içeriden çığlık sesleri geldiğini duyan Gece Kartalları, evin bahçesine girdiklerinde pencere korkuluklarına tutunmuş çok sayıda kişiyi gördü.

Bunun üzerine telsizden acil yardım isteyen ekipler fazla zamanlarının olmadığını görünce harekete geçti.

Pencerenin demir korkuluğunu kırdılar

İçeridekilerin yardım çığlıkları arasında demir korkuluğu kıran bekçiler, 5'i yaşlı 6 kişiyi tek tek pencereden dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen Hüseyin, Ali, Şahin, İbrahim ve Zahide Beyaztaş ile Güllü Karabulut, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Korku dolu gözlerle olayın şokunu üzerlerinden atamayan 6 kişiden Ali, İbrahim ve Zahide Beyaztaş'ın engelli olduğu tespit edildi.

Ailenin çöplerden topladıkları plastik atıkları satarak geçimlerini sağladıkları öğrenilirken, gecekondunun bahçesinde çok sayıda plastik pet şişe olduğu görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yangında mahsur kalan 6 kişiyi Gece Kartalları kurtardı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:43 Kaynak: AA
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