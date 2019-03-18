Son Dakika Haberleri: Yangında Mahsur Kalan Adamı İtfaiye Böyle Kurtardı

Yangında Mahsur Kalan Adamı İtfaiye Böyle Kurtardı

1 saat önce

Yangında mahsur kalan adamı itfaiye böyle kurtardıDENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 5.'inci katında çıkan yangında mahsur kalan 59 yaşındaki adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan adamı itfaiye böyle kurtardı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 5.'inci katında çıkan yangında mahsur kalan 59 yaşındaki adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre yangın, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi 1345 sokakta 6 katlı bir apartmanın 5.'inci katında meydana geldi. Ahmet İncegür'ün ikamet ettiği daireden dumanlar çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, İncegür'ün evde olduğunu öğrendi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, dumandan etkilenen vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri İncegür'e ilk müdahaleyi binada yaptı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülüp, dairede soğutma çalışması başlatıldı. İncegür ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:31 Kaynak: İHA

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