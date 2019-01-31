Son Dakika Haberleri: Yangında Mahsur Kalan Aileyi İtfaiye Kurtardı

Yangında Mahsur Kalan Aileyi İtfaiye Kurtardı

23 dakika önce

Yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı -Dumandan zehirlenen aile bireyleri, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
-Dumandan zehirlenen aile bireyleri, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Mardin Caddesi üzerinde bulunan Öz Muhacıroğlu apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Seyitoğlu'na ait olan evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda aile bireylerinin olduğunu gördü. Merdivenle balkona yanaşan itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan vatandaşları kurtararak aşağı indirdi.
Eşi ve 4 çocuğuyla birlikte kaldığı evden kurtarılan ev sahibi Hüseyin Seyitoğlu, evde aniden alevlerin yükseldiğini kaydederek duman arasında kaldıklarını ve zor anlar yaşadıklarını söyledi. Dumandan zehirlenen aile bireyleri, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:28 Kaynak: İHA

Yerel
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