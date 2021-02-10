Yangında mahsur kalan aileyi şantiyedeki vinç kurtardı - Son Dakika

Türkiye'de beklenen kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi yoğun olabilir

Yangında mahsur kalan aileyi şantiyedeki vinç kurtardı

-Şantiyedeki vinçten yangına müdahale

ANKARA - Başkent'te çıkan yangında, itfaiye ekipleri beklenirken balkona sığınan aile şantiyede çalışan vinç aracılığı ile güvenli bölgeye indirilirdi.

Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ulubey Mahallesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan aile, yakında bulunan Altındağ Belediyesi Sporcu Fabrikası şantiyesinde çalışan ekiplere ait vinç ile güvenli bölgeye indirildi. Vinçin aileyi kurtarma anı vatandaşların kamerasına yansırken, balkona sığınan aile kurtarıldığı esnada itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek müdahalede bulundu.