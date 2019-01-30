Yangında Mahsur Kalan Anne ile 3 Yaşındaki Kızı İtfaiye Kurtardı

Elazığ
'da çıkan yangında apartmanda mahsur kalan anne ve 3 yaşındaki kızı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İzzetpaşa Mahallesi Çubuk
Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın ardından yangın çıktı.
Yangını fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangını söndürmeye başladı.
Apartman sakinleri tahliye edildi Polis
ve itfaiye ekipleri yangının çıktığı apartman ile bitişikteki iki apartmanda bulunan 40 kişiyi tahliye etti.
Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada apartmanda mahsur kalan anne ile 3 yaşındaki kızı, ekipler tarafından yangın merdiveni ile aşağı indirildi.
Mahallede korku ve paniğe neden olan yangın yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
Yangın esnasındaki patlamalara depo olarak kullanılan bodrumda bulunan klima tüplerinin neden olduğu iddia edildi.