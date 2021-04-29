Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu - Son Dakika

Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu

29.04.2021 22:26
Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu, System.String[]

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 çocuğunu çıkardıktan sonra dumandan etkilenen anne ile 4 muhabbet kuşu itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 çocuğunu çıkardıktan sonra dumandan etkilenen anne ile 4 muhabbet kuşu itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Nefes almakta zorlanan anneye kendi solunum cihazını bağlayarak binadan çıkartan itfaiye görevlisi Deniz Coşkun, "Biz itfaiye olarak vatandaşımızın canı, malı için 7/24 her zaman göreve hazırız. Bir canlının hayatını kurtarmanın bize verdiği gurur ve sevinci kelimelerle anlatmak mümkün değildir." dedi.

Efeler ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi 2055 sokaktaki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Fahriye S. ve 3 çocuğunun oturduğu dairede, dün saat 23.00 sıralarında iddiaya göre klimadan kaynaklı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fahriye S. kendi imkanları ile çocuklarını dışarıya çıkartırken, yoğun duman nedeniyle dairede kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile mahsur kalan Fahriye S.'yi kurtardı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, dairede muhabbet kuşlarının olduğunu fark etti. Muhabbet kuşlarını alan itfaiye ekipleri, dışarıya çıkartarak kuşları telef olmasını önledi. Fahriye S. ve 3 çocuğunun yanı sıra muhabbet kuşlarının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

'BİR CANI KURTARMAK BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ'Öte yandan, muhabbet kuşlarını yanmaktan kurtaran Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli çavuş Ahmet Tanrıverdi, o anları Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı. İtfaiye Çavuşu Tanrıverdi, "Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığında 34 yıldır görev yapıyorum. 112 komuta merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine 4 araç ve 10 personel ile intikal ettik. Olay yerine vardığımızda arkadaşlarımız hortumları serip yangına müdahale ederken, diğer taraftan da evde mahsur kalan vatandaşlara solunum cihazı takıp kurtarma işlemine giriştik. Arkadaşlarımızdan bir tanesi dumana çok maruz kalan ev sahibine kendi solunum cihazını takarak dışarı çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ettik. Çevreyi kontrol ederken içeride kuş kafeslerini gördüm. Hemen kucaklayarak temiz havaya çıkartarak güvenliğini aldım." dedi. 'KENDİ SOLUNUM CİHAZIMI ANNEYE TAKTIM'Ev sahibi Fahriye S.'ye kendi solunum cihazını taktıktan sonra yangından kurtaran itfaiye eri Deniz Coşkun, "Aldığımız ihbar doğrultusunda adresi intikal ettik. Olay yerine vardığımızda klimanın alev aldığını gördük ve hemen müdahale ettik. O esnada evde 3 çocuk ve annesi vardı. Çocuklar annelerinin ve kendi imkanları ile çıkmayı başarmışlar. Durumları iyiydi fakat anneleri paniklemiş ve dumandan etkilenmişti. Bende o esnada üzerimde olan kendi kullandığım solunum cihazımı çıkarttım ve anneye taktım. Daha iyi nefes almaya başladı. Vakit kaybetmeden aşağıya indik ve sağlık ekiplerine teslim ettim. Tekrar vakit kaybetmeden yanan eve çıktım o arada itfaiye çavuşumuzun kuş kafesini kucakladığını gördüm. Kuşları kurtararak güvenli bire yere taşıdı. Böylece hem anneyi hem de kuşları sağ salim kurtarmış olduk. Biz itfaiye olarak vatandaşımızın canı, malı için 7/24 her zaman göreve hazırız. Elimizden gelen bütün imkanlar ile bunu yapıyoruz. Çünkü bir canlının hayatını kurtarmanın bize verdiği gurur ve sevinci kelimelerle anlatmak mümkün değildir." diye konuştu.


Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu
Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu
Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu
Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu
Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu
Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu
Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu

İtfaiye, Yangın, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu - Son Dakika


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