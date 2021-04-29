Yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtaran itfaiyeciler konuştu - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 çocuğunu çıkardıktan sonra dumandan etkilenen anne ile 4 muhabbet kuşu itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Nefes almakta zorlanan anneye kendi solunum cihazını bağlayarak binadan çıkartan itfaiye görevlisi Deniz Coşkun, "Biz itfaiye olarak vatandaşımızın canı, malı için 7/24 her zaman göreve hazırız. Bir canlının hayatını kurtarmanın bize verdiği gurur ve sevinci kelimelerle anlatmak mümkün değildir." dedi.

Efeler ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi 2055 sokaktaki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Fahriye S. ve 3 çocuğunun oturduğu dairede, dün saat 23.00 sıralarında iddiaya göre klimadan kaynaklı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fahriye S. kendi imkanları ile çocuklarını dışarıya çıkartırken, yoğun duman nedeniyle dairede kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile mahsur kalan Fahriye S.'yi kurtardı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, dairede muhabbet kuşlarının olduğunu fark etti. Muhabbet kuşlarını alan itfaiye ekipleri, dışarıya çıkartarak kuşları telef olmasını önledi. Fahriye S. ve 3 çocuğunun yanı sıra muhabbet kuşlarının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.