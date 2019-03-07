Yangında Mahsur Kalan Anne ve Bebeği İtfaiye Kurtardı
51 dakika önce
İZMİT'te bir evde çıkan yangında balkona sığınan anne ile bebeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.
İZMİT'te bir evde çıkan yangında balkona sığınan anne ile bebeğini, itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. İzmit
28 Haziran Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın birinci katında oturan Gülşen Aydın
'ın evinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine içeride mahsur kalan Gülşen Aydın, 1 yaşındaki bebeği Ümit Özçelik'i kucağına alıp, balkona çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye
erleri, evin balkonunda mahsur kalan anne ile bebeğini kurtardı. Gülşen Aydın ve bebeği, kontrol için ambulansla Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Soruşturma başlatıldı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:58 Kaynak: DHA
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