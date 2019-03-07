Son Dakika Haberleri: Yangında Mahsur Kalan Anne ve Bebeği İtfaiye Kurtardı

Yangında Mahsur Kalan Anne ve Bebeği İtfaiye Kurtardı

20 dakika önce

İZMİT'te bir evde çıkan yangında balkona sığınan anne ile bebeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangında Mahsur Kalan Anne ve Bebeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
İZMİT'te bir evde çıkan yangında balkona sığınan anne ile bebeğini, itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İzmit 28 Haziran Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın birinci katında oturan Gülşen Aydın'ın evinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine içeride mahsur kalan Gülşen Aydın, 1 yaşındaki bebeği Ümit Özçelik'i kucağına alıp, balkona çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

İtfaiye erleri, evin balkonunda mahsur kalan anne ile bebeğini kurtardı. Gülşen Aydın ve bebeği,  kontrol için ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. 

İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Soruşturma başlatıldı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:21 Kaynak: DHA

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