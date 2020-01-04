Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı

7 saat önce

Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 3.katında yangın çıktı.

Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 3.katında yangın çıktı. Olayda evde bulunan ve dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkartılarak kurtarıldı. Olay Değirmendere Merkez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3.katında meydana geldi. Gülşah ve Mutlu Çelebi çiftinin çocuklarıyla birlikte yaşadığı dairede saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. O sırada evde olan anne Gülşah Çelebi ile çocukları Ela Çelebi (12) ve Ömer Çelebi (7) içeride mahsur kaldı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelerek hemen binanın içine giren itfaiye erleri, yanan dairede mahsur kalan Gülşah Çelebi ile çocuklarını dışarı çıkartarak acil sağlık ekiplerine ulaştırdı. Bir itfaiye erinin binadan çıkardığı anne Gülşah Çelebi'ye kendi gaz maskesini takarak kadını dumandan korumaya çalıştığı görüldü. İtfaiye ekipleri dairedeki yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen anne ve çocukları ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı

İtfaiye, Gölcük, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti
Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak

Son Dakika Haberleri
03:19 Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü: 1 ölü - Son Dakika
03:19 Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü 1 ölü - Son Dakika
03:14 Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü: 1 ölü - Son Dakika
02:56 ABD öncülüğündeki koalisyondan "Irak üslerine saldırı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
02:49 Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - MUĞLA - Son Dakika
00:00 Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 03:26:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]