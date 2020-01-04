Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 3.katında yangın çıktı. Olayda evde bulunan ve dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkartılarak kurtarıldı. Olay Değirmendere Merkez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3.katında meydana geldi. Gülşah ve Mutlu Çelebi çiftinin çocuklarıyla birlikte yaşadığı dairede saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. O sırada evde olan anne Gülşah Çelebi ile çocukları Ela Çelebi (12) ve Ömer Çelebi (7) içeride mahsur kaldı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelerek hemen binanın içine giren itfaiye erleri, yanan dairede mahsur kalan Gülşah Çelebi ile çocuklarını dışarı çıkartarak acil sağlık ekiplerine ulaştırdı. Bir itfaiye erinin binadan çıkardığı anne Gülşah Çelebi'ye kendi gaz maskesini takarak kadını dumandan korumaya çalıştığı görüldü. İtfaiye ekipleri dairedeki yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen anne ve çocukları ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.