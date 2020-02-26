Yangında mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangında mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı - Son Dakika

Yangında mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ile down sendromlu kızı ekipler tarafından vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ile down sendromlu kızı ekipler tarafından vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı.


Yangın, Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi'nde müstakil bir evde meydana geldi. Osman Gökkaya'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yanan bölgeye gelen ekipler evde mahsur kalan anne Fatma ile down sendromlu kızı Beyhan Gökkaya'yı vatandaşların da yardımıyla evden çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hastaneye kaldırılan anne ve kızının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Gökkaya, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:04 Kaynak: İHA
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