Muğla ve Aydın'da yaklaşık 2 haftadır devam eden orman yangınlarında zaman zaman dramatik ve duygusal anlar da yaşanıyor. Şimdiye kadar yüz binlerce hayvan öldü, yüzlerce insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Günlerdir devam eden orman yangınları, sadece ormanları değil insanları ve masum hayvanları da olumsuz etkiledi. Yatağan ilçesine bağlı bir kırsal köyde görev yapan jandarma ekipleri, bir evin kenarındaki taş duvarın içinde yavru köpek inlemesi duyunca hemen seferber oldu.
Bölgeye gelen askerler, önce duvarı dikkatli bir şekilde yıktı. Ardından bağlı olduğu için yangından kaçamayan anne köpeği ve yavrularına kurtarıldı. Günlerdir aç olan anne köpeği kumanyaları ile doyuran asker, köpeğin yavrularını emzirmesine de yardımcı oldu.
Yangından şans eseri kurtulan anne köpek askerin kumanyalarını bir çırpıda bitirmesi, köpeğin uzun süredir aç ve susuz olduğunu gösterdi. Başarılı bir operasyona kurtarılan anne köpek ve yavruları Türk askerinin dikkati ve duyarlılığı sayesinde kurtarılmış oldu.
Jandarma Genel Komutanlığı, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Anne ile yavruları kavuştu. Muğla Yatağan'da, yangın bölgesinde bulunan ve bağlı olduğu için kendisini ve yavrularını besleyemeyen bir köpek, personelimiz tarafından yavrularıyla birlikte koruma altına alınmıştır." notuna yer verdi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Yangında mahsur kalan anne ve yavruları kahraman Türk askeri kurtardı - Son Dakika