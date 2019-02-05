Son Dakika Haberleri: Yangında Mahsur Kalan Babaanne ve Torununu İtfaiye Kurtardı

Yangında Mahsur Kalan Babaanne ve Torununu İtfaiye Kurtardı

51 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Zeynep Özer (75) ve torunu Alican Özer'i, itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangında Mahsur Kalan Babaanne ve Torununu İtfaiye Kurtardı, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Zeynep Özer (75) ve torunu Alican Özer'i, itfaiye ekipleri kurtardı.

Selçuk Mahallesi Sabah Sokağı'nda oturan Ahmet Özer'e ait üç katlı evin 2'nci katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle Ahmet Özer'in evde bulunan annesi Zeynep Özer ile oğlu Allican Özer, içeride mahsur kaldı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, babaanne ile torununu evden çıkardı. Yangın, ekiplerin kısa süreli müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgede toplanan vatandaşlar ise çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. İlk belirlemelere göre sobadan çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:16 Kaynak: DHA

İznik, Bursa, İtfaiye, Güncel
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