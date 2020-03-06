Yangında mahsur kalan bedensel kişi ile annesini itfaiye kurtardı - Son Dakika

KIRIKKALE'de, bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında evde mahsur kalan bedensel engelli Cem (40) ile annesi Selvinaz Yamenel (80) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Çalılıöz Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ayık Apartmanı'nın 2'nci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken binayı da duman sardı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın 2'nci katında oturan ve dumandan etkilenen bedensel engelli Cem ile annesi Selvinaz Yamenel itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bedensel engelli Cem Yemanel, itfaiye ekiplerinin kucağında ambulansa taşındı. Yangın sonrasında evde hasar meydana geldi.