Son Dakika Haberleri: Yangında Mahsur Kalan Çifti İtfaiye Kurtardı

Yangında Mahsur Kalan Çifti İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde apartmanda çıkan yangında evlerinde mahsur kalan çifti itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangında Mahsur Kalan Çifti İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde apartmanda çıkan yangında evlerinde mahsur kalan çifti itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 2. katındaki İbrahim Ün'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sürerken alevler Ömer (67) ve Saniye Ün (67) çiftinin yaşadığı 3. kata sıçradı.

Evde uyudukları öğrenilen ve dumandan etkilenen çift, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Hatay, Dörtyol, İtfaiye, Güncel
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