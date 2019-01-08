Son Dakika Haberleri: Yangında Mahsur Kalan Çocukları İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Yangında Mahsur Kalan Çocukları İtfaiye Ekipleri Kurtardı

34 dakika önce

Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı Çocuklar, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk alevlerin ortasında mahsur kaldı.

Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı
Çocuklar, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk alevlerin ortasında mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Sur ilçesinde bulunan Melikahmet Caddesi üzerindeki iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin penceresinden yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, 112 acil servis ve güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Binadan çocuk seslerinin geldiğini duyan itfaiye ekipleri, hiç düşünmeden eve girerek yangında mahsur kalan iki çocuğu çıkarıp ambulansa taşıdı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürülürken, alevler arasından çıkarılan iki çocuk da ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangında çocukları kurtaran itfaiye erlerinden biri dumandan etkilenmesi üzerine, olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

Diyarbakır, İtfaiye, 3. Sayfa
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