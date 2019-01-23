Son Dakika Haberleri: Yangında Mahsur Kalan Çocuklarını Camdan Attı, O İse Böyle Kurtardı.

Yangında Mahsur Kalan Çocuklarını Camdan Attı, O İse Böyle Kurtardı.

1 saat önce

Yangında mahsur kalan çocuklarını camdan attı, o ise böyle kurtardı.

Yangında mahsur kalan çocuklarını camdan attı, o ise böyle kurtardı...Can pazarının yaşandığı yangında çocukların kurtarılma anı kamerada
Tokat'ta bir gazete dağıtıcısının denk geldiği, yanan evdeki iki çocuğu kurtarma anları güvenlik kamerasına yansıdı

TOKAT - Tokat'ta bir gazete dağıtıcısının denk geldiği, yanan evdeki iki çocuğu kurtarma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Tokat'ta Alipaşa mahallesinde sabah saatlerinde Afgan ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Muhammed Norazi isimli Afgan baba pencere parmaklıklarından çıkartmayı başardığı 7 ve 5 yaşındaki iki çocuğunu 2. kattan atmak istedi. Tesadüfen olay yerinden geçmekte olan gazete dağıtıcısı Rezmi Özyurt, Afgan babaya yardım edip, pencereden attığı çocukları tutmayı başardı. İki çocuğun kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Özyurt, yangına tesadüfen denk geldiğini belirtip, babaları tarafından camdan atılan çocukları tutmayı başardığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

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