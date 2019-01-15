Son Dakika Haberleri: Yangında Mahsur Kalan Engelli Kadın ve Torununu Vatandaşlar Kurtardı

Yangında Mahsur Kalan Engelli Kadın ve Torununu Vatandaşlar Kurtardı

1 saat önce

Küçükçekmece'de bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında Mahsur Kalan Engelli Kadın ve Torununu Vatandaşlar Kurtardı, System.String[]


Küçükçekmece'de bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun dumandan dolayı alt katta mahsur kalan engelli kadın ile 1 yaşındaki torunu ise vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. 

Yangın sabah saat 9.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Öğretmen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada çıktı. Üst katta henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın büyüyerek çatıya da sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Binada yaşayan Suriye uyruklu engelli Sabiha Derviş (73) ile 1 yaşındaki torununu Farah Ömer çevredeki vatandaşlar tarafından binadan dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı olayda binada maddi hasar meydana geldi. 

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan çatıdan cep telefonu görüntüsü

-Yaşlı kadının ve torunundan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Diğer detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:07 Kaynak: DHA

Küçükçekmece, İtfaiye, 3. Sayfa
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