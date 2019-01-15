Yangında Mahsur Kalan Engelli Kadın ve Torununu Vatandaşlar Kurtardı
1 saat önce
Küçükçekmece'de bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Küçükçekmece
'de bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun dumandan dolayı alt katta mahsur kalan engelli kadın ile 1 yaşındaki torunu ise vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.
Yangın sabah saat 9.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Öğretmen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada çıktı. Üst katta henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın büyüyerek çatıya da sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Binada yaşayan Suriye
uyruklu engelli Sabiha Derviş (73) ile 1 yaşındaki torununu Farah Ömer çevredeki vatandaşlar tarafından binadan dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı olayda binada maddi hasar meydana geldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:19 Kaynak: DHA
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