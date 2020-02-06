Yangında mahsur kalan engelliyi polis ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Yangında mahsur kalan engelliyi polis ekipleri kurtardı

26 dakika önce

Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bedensel engelli vatandaşı polis ekipleri kurtardı.

Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bedensel engelli vatandaşı polis ekipleri kurtardı.

Hassas Mahallesi'nde 5 katlı binanın birinci katında Suriye uyruklu Muhammed Hamid'e (28) ait dairede henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken apartmanı da duman bastı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanın beşinci katında oturan ve dumandan etkilenen bedensel engelli Irak uyruklu Amara Yokana Zaya'yı (58) polis memuru İsmail Tren kucağında 5 kat indirerek ambulansa taşıdı.

Yangın çıkan apartmanda oturan ve yangın sırasında dışarıda olan 2 çocuk annesi Iraklı Azize El Mahmoodi (39), çocuklarının içeride olduğunu sanarak bina önünde sinir krizi geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında mahsur kalan engelliyi polis ekipleri kurtardı

Aksaray, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:05 Kaynak: AA
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