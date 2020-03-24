Yangında mahsur kalan inekleri canları pahasına kurtardılar - Son Dakika
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Yangında mahsur kalan inekleri canları pahasına kurtardılar

6 saat önce

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında 3 ev tamamen yandı.

Yangında mahsur kalan inekleri canları pahasına kurtardılar, System.String[]

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında 3 ev tamamen yandı. Yangın sırasında köylülerin evlerden birinin ahırında mahsur kalan inekleri kurtarma çabası, anbean görüntülendi.

Yalvaç'a bağlı Kumdanlı köyünde oturan Fikret Özcan'ın evinde, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki köye itfaiye gelene kadar alevler, bitişikteki Hüseyin ve Ali Özcan'ın evlerine de sıçradı. Köylüler, evlerden birinin ahırında bulunan inekleri kurtarmak için alevlere aldırış etmeden içeri girdi. Köylüler, korkan hayvanları bağlarını çözüp, güçlükle dışarı çıkardı. Ahırdaki 4 inekten biri telef oldu, yaralanan 2 ineğin ise çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

İtfaiye gelinceye kadar köylüler, köyde bulunan yangın söndürme tankı ile alevlere müdahale etti. Bir köylünün çeşmeye bağladığı hortumla verdiği mücadele ise görüntülere yansıdı. Gelen Yalvaç Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı değerlendirilen yangında, 3 ev tamamen yandı.

Köylüler, Yalvaç'ın ilk beldelerinden biri olan, ancak 2013 yılında çıkan yerel yönetimler yasası ile belediyesi kapatılan Kumdanlı'da daha önce itfaiye aracı bulunduğu, yasayla birlikte bu aracın İl Özel İdaresi'ne devredildiğini belirtti. Köyün ilçe merkezine uzak olduğu için itfaiyenin geç geldiğini savunan köylüler, daha önce çıkan yangında 3 kişinin öldüğünü belirterek, bu durumu bir çözüm bulunmasını istedi.


İtfaiye, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:56 Kaynak: DHA

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