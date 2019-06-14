Yangında mahsur kalan kadın ve çocuklarını mahalleli kurtardı
4 saat önce
ŞİŞLİ'de yangın çıkan evde mahsur kalan yürümekte güçlük çeken kadın ve iki çocuğunu vatandaşlar kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:50 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'de yangın çıkan evde mahsur kalan yürümekte güçlük çeken kadın ve iki çocuğunu vatandaşlar kurtardı. Yayla Mahallesi
Cami Sokakta 3 katlı apartmanın giriş katında 2 çocuğuyla birlikte oturan Yadigar B.'nin evinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Evde yürüme ve konuşma güçlüğü çektiği öğrenilen Yadigar B. ve iki çocuğu içeride mahsur kaldı. Mahalleliler yangın çıkan daireye girerek, kadını ve iki çocuğunu dışarıya çıkardı. Büyük korku yaşayan kadını komşuları su verip sakinleştirmeye çalıştı. Yadigar B. "Evdeydik, salondan çıktı. Nasıl çıktığını bilmiyorum. Komşular yardım etti dışarıya çıktı" diye konuştu. İtfaiye
ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kocası TikTok kullanmasını yasaklayınca zehir içip intihar etti
Sahilde çırılçıplak dolaşan Suriyeliye vatandaşlardan sert tepki
3 kadın çaldı, polis otel odasının kolon boşluğunda buldu!
Yangından kurtarılan Özge'den dehşete düşüren iddia: Annem beni diri diri yakacaktı