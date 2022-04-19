Yangında mahsur kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Yangında mahsur kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı

19.04.2022 11:08

- Yangında mahsur kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa son anda yarmaktan kurtarıldı.

- Yangında mahsur kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa son anda yarmaktan kurtarıldı.

Konaklı Mahallesi'nde önceki gece çıkan ve kontrol altına alınan ormanlık alanda yangın söndürme çalışmalarına destek veren kurtarma ekipleri yangın alanında yanmak üzere olan kaplumbağayı fark etti. Yangın bölgesinden kaçamayan kaplumbağa, ekipler tarafından alevlerin olduğu yerden kurtarıldı.

Kaplumbağaya su veren ekipler, yangından etkilenmeyen bir alanda kaplumbağayı doğal ortamına bıraktılar. Ekipler, yangın alanından kurtardıkları kaplumbağaya su verdikleri anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydettiler.

Yangında mahsur kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı
Yangında mahsur kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı
Yangında mahsur kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı
Yangında mahsur kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı

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Drone - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Drone - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Kaplumbağa, Dörtyol, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yangında mahsur kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangında mahsur kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
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