Yangında mahsur kalan kardeşleri itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Yangında mahsur kalan kardeşleri itfaiye kurtardı

6 saat önce

Esenyurt'ta evde çıkan yangında mahsur kalan 9 ve 12 yaşındaki kardeşler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan kardeşleri itfaiye kurtardı, System.String[]

Esenyurt'ta evde çıkan yangında mahsur kalan 9 ve 12 yaşındaki kardeşler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Fatma S. çocukları 9 yaşındaki Hasan ve 12 yaşındaki Hüseyin'i, ikamet ettikleri Süleymaniye Mahallesi 724 Sokak'taki dairede yalnız bırakıp 14 yaşındaki kızı Hiranur'un karne törenine katılmak için okula gitti.


Çocukların evde yalnız olduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan kardeşleri kurtardı.


Dumandan etkilenen kardeşler, ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Süleymaniye Mahallesi, Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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