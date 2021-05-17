YANGINDA MAHSUR KALAN KOMŞUSUNU KURTARDI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, yalnız yaşadığı tek katlı evde çıkan yangında mahsur kalan Celal Gezer'i (89), komşusu Tolga Saçaklı (35) kurtardı. Dumandan etkilenen Gezer hastanede tedaviye alınırken, Saçaklı ise elinden yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Tuncalı Sokak'ta meydana geldi. Celal Gezer'in yalnız yaşadığı tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tolga Saçaklı, yangında içeride mahsur kalan Celal Gezer'i eve girip çıkardı. Yoğun dumandan etkilendiği belirlenen Gezer, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eli yanan Tolga Saçaklı'ya ise gelen ikinci ambulansta olay yerinde müdahale edildi.

Komşusunu kurtardığında konuşabildiğini belirten Saçaklı, Evde oturuyordum. Komşular 'yangın var' diye beni çağırdılar. Hemen koştum, geldim. Sonra dedeyi dışarıya çıkardım. Sağlığı yerindeydi, konuşabiliyordu. Benim elimde az bir yanık var diye konuştu.

Gezer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.