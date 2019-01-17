Yangında Mahsur Kalan Köpeği Kurtarmak İçin Seferber Oldular.
31 dakika önce
Yangında mahsur kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular.
Yangında mahsur kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular...Kucağında taşıdı, kalp masajı yaptı, kurtaramadı İtfaiye
ekipleri kurtardıkları köpek için seferber oldu
ÇORUM - Çorum
'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen köpek için seferber olan itfaiye ekiplerinin çabası zehirlenen köpeği hayata döndürmeye yetmedi.
Edinilen bilgilere göre, Kale
Mahallesi, Uğur Mumcu
Caddesi Askerlik Şubesi karşısında bulunan bir binanın ikinci katında çıkan yangın, çevrede panik ve endişeye neden oldu. Sabah
saatlerinde yaşanan olayda askerlik şubesi karşısında bulunan 4 katlı bir binanın 2. katından dumanları yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve 112'ye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun dumanla kaplanan apartmana giren itfaiye ekipleri yangının çıktığı dairede ikamet eden bir vatandaşı dışarı çıkarttı. Dumandan etkilenen vatandaşa olay yerinde bulunan 112 ekipleri tarafından ambulans içerisinde müdahale edildi.
'İtfaiye ekipleri köpek için seferber oldu'
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken yanan dairenin bir üst katında dumandan etkilenmiş bir köpek olduğunu fark etti. Yerde hareketsiz yatan köpeği kucağına alarak binadan çıkartan itfaiye eri kalp masajı yaparak dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmeye çalıştı. Yapılan kalp masajına tepki vermeyen köpek İtfaiye aracına alınarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen köpek kurtarılamadı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken telef olan köpeğin yangının başladığı daireden çıkartılan vatandaşa ait olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:34 Kaynak: İHA
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