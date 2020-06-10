Yangında mahsur kalan kuşlar kurtarıldı - Son Dakika

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Yangın, Fatih Mahallesi 2220 sokakta meydana geldi. Erdal Korkmaz 'a ait evin ikinci katındaki evin mutfak kısmında yangın çıktı. Dumanları gören aile fertleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine çağrılan itfaiye kısa sürede yangına müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü.

Adıyaman 'da evde çıkan yangında mahsur kalan kafesteki kuşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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