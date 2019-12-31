Yangında mahsur kalan şahsı itfaiye balkondan kurtardı - Son Dakika

Bilecik'te 3 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında 1'i bekçi 3 kişi dumandan etkilendi. Evde mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince balkondan kurtarılan alkollü olduğu iddia edilen genç, ambulansa binmemek için polislere zorluk çıkardı.



Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi İpek Sokak üzerinde Mehmet K.'ye ait 3 katlı aile apartmanının 2'inci katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Üst katta oturan Mehmet K. alt katta oturan oğlunun evinden yükselen dumanları görünce hemen 110'u arayarak haber verdi. Olay yerine gelen ekipler dumandan etkilenen Mehmet K. hemen müdahale ederken, evde bulunan Fatih K.'ye itfaiye ve bekçiler evin balkonundan aldı. Alkollü olduğu iddia edilen Fatih K. muayene olmayı reddederken, polislere zorluk çıkardı. Son çare kelepçelenerek ambulansa konulan şahıs ve babası Bilecik Devlet Hastanesine gönderildi. Şahsı evden çıkarırken dumandan etkilenen bekçi Barış Akyüz ise arkadaşlarının yardımı ile hastaneye götürüldü.



Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden detaylı bilgi aldı. - BİLECİK