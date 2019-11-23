Son Dakika Haberleri: Yangında mahsur kalan Suriyeli aileyi itfaiye ve komşuları kurtardı
Son Dakika Güncel Yangında mahsur kalan Suriyeli aileyi itfaiye ve komşuları kurtardı - Son Dakika

Yangında mahsur kalan Suriyeli aileyi itfaiye ve komşuları kurtardı

6 saat önce

KIRIKKALE'de evde çıkan yangında mahsur kalan Suriye uyruklu biri çocuk 4 kişilik aileyi, itfaiye ve vatandaşlar evin kapısını kırarak kurtardı.

Yangında mahsur kalan Suriyeli aileyi itfaiye ve komşuları kurtardı, System.String[]

KIRIKKALE'de evde çıkan yangında mahsur kalan Suriye uyruklu biri çocuk 4 kişilik aileyi, itfaiye ve vatandaşlar evin kapısını kırarak kurtardı. Dumandan etkilenen aile, hastaneye kaldırıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Oturma odasındaki elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, bir anda evin çatısına sıçradı. Alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Suriye uyruklu biri çocuk 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla kapıyı kırıp, aileyi dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen aile bireyleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Suriye uyruklu ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İtfaiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:54 Kaynak: DHA
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