Yangında mahsur kalan yavru köpekler ile kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde park içindeki büfede çıkan yangında 2 yavru köpek ile 1 kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu Parkı'ndaki Ercan Aydın'a ait büfede belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken içerideki 2 yavru köpek ve 1 kedi kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri belirlenen kedi ve yavru köpekler, büfe sahibine teslim edildi. ?